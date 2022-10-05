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مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

الأربعاء، 05-10-2022 02:20 م

مياهنا تنشر ارشادات تنظيف خزان المياه والآبار الأرضية

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الوكيل الإخباري - نشرت شركة مياه الأردن "مياهنا" ارشادات حول تنظيف خزان المياه في المنزل والآبار الأرضية.

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وقالت "مياهنا" في إدراج لها على "فيسبوك"، إن أفضل موعد لتنظيف الخزان عندما تكون كمية المياه فيه أقل ما يمكن، أي قبل موعد دور المياه بيوم، مع ضرورة تخصيص مكنسة ذات يد طويلة ودلو ماء وممسحة (فوطة خاصة نظيفة) لتنظيف الخزان.


وأشارت إلى أنه بعد ذلك يجب إغلاق المحبس الذي يزود المنزل بالمياه من الخزان لضمان عدم وصول الترسبات إلى التمديدات الداخلية، ومن ثم باستخدام المكنسة قم بتحريك المياه الموجودة في قاع الخزان بشكل جيد، وتفريغه من خلال المنفذ الموجود أسفله (السدة السفلية).

 

وتابعت أنه يجب شطف وفرك الجدران الداخلية للخزان بسكب الماء المضاف إليه الكلور المنزلي أو ملح الليمون بنسبة (100 :1) بواسطة المكنسة ثم التخلص من المياه من خلال السدة السفلية للخزان، وبعدها شطف الأسطح الداخلية للخزان بالماء، وتجفيف الجدران الداخلية وأرضية الخزان باستخدام فوطة نظيفة مثبتة على مكنسة.


ودعت "مياهنا"، إلى ترك غطاء الخزان مفتوح لمدة نصف ساعة لتهويته من آثار مواد التنظيف، ومن ثم إغلاق السدة السفلية جيداً وفتح محابس التزود بالمياه لأن الخزان أصبح جاهزاً لاستقبال المياه النظيفة، مع التأكد من إغلاق غطاء الخزان بشكل محكم لحمايته ولضمان نظافة المياه.

 

وبيّنت أنه ماينطبق على تنظيف الخزانات العلوية ينطبق على تنظيف الآبار الأرضية مع مراعاة ما يلي:


- أن تكون فوهة (رقبة) البئر مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار (10) سم على الأقل لضمان عدم تسرب مياه ملوثة إلى البئر.


- الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.


- يفضل عدم تخزين المياه في البئر لفترات طويلة ويجب تجديد المياه في البئر بإستمرار.

 

 

 




 

 


 

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