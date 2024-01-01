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الإثنين، 01-01-2024 08:16 م

الدفاع المدني ينقذ شخصاً في إربد

ص


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّه ورد بلاغ الى غرفة العمليات يفيد بسقوط شخص عن منحدر داخل أحد الاودية بطول 150 متراً بمنطقة الشجرة التابعة للواء الرمثا . 

وأضاف الناطق الإعلامي بأن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني والشرطة في المحافظة تحركت على الفور لموقع الحادث، إذ عملت على إنقاذه من اسفل الوادي باستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

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