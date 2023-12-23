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السبت، 23-12-2023 09:01 م

الأمن يحذر ويكشف حالة الطرق لغاية الساعة الثامنة مساء السبت

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تشكل الضباب وهطول الأمطار في مناطق من المملكة.

وأكدت على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والأودية والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطعها بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

كما أكدت على ضرورة التعامل الآمن والسليم مع المدافئ منعاً للحوادث التي قد تنجم عنها نتيجة سوء الاستخدام أو عدم اخذ الاحتياطات اللازمة.

ودعت المديرية إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.

وبينت المديرية حالة الطرق لغاية الساعة الثامنة من مساء اليوم في محافظات المملكة وكما يلي: 

إقليم الشمال 
أمطار بين الحين والآخر وجميع الطرق سالكة باستثناء طريق عقربا بني كنانة مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه والعمل جاري على فتح الطريق من قبل الجهات المعنية
إقليم الوسط
أمطار بين الحين والآخر وجميع الطرق سالكة
إقليم العاصمة 
أمطار بين الحين والآخر وجميع الطرق سالكة باستثناء جسر ابوصياح مغلق بسبب أعمال صيانة بالصرف الصحي 
إقليم الجنوب 
رياح مثيرة للغبار وجميع الطرق سالكة 
إدارة الدوريات الخارجية
جميع الطرق الخارجية سالكة باستثناء اختصاص الازرق بالكامل سالك بحذر بسبب إثارة الغبار بين الحين والآخر ومدى الرؤية واضحة.

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