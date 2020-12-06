الأحد 06-12-2020
الوكيل الاخباري

التربية للوكيل : توفير 160 ألف جهاز لوحي لطلبة الأسر العفيفة قريبا- فيديو

أسعار الذهب الأحد 6/12/2020

مستشفى الكرك للوكيل : سنوفر الفحوصات الهرمونية خلال أيام - فيديو

وفيات الأحد 6/12/2020

استكمال النظر بقضية فتى الزرقاء اليوم

أجواء باردة نسبيا اليوم

تحرير 5 مخالفات لمنشآت ومواطنين في الزرقاء

الهياجنة: خطة لتأمين مطاعيم كورونا لنحو 20-25% من الشعب الأردني

نقابة الأطباء تنعى الدكتور ارشيد

ورشة حول الحدّ من العنف الأسري في البقعة

الأحد، 06-12-2020 10:02 ص

الأمن يحذر من هؤلاء الأشخاص عبر مواقع التواصل

320201512550692194206
الصورة تعبيرية


الوكيل الإخباري - حذر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاخوة المواطنين من اللجوء لاشخاص يدعون انهم خبراء جرائم إلكترونية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .
اضافة اعلان

واكد الناطق الاعلامي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، انه ورد عدد من  الشكاوى وخاصة من بعض الفتيات اللواتي لجأن لمثل تلك الصفحات بتعرضهن للابتزاز من قبل اشخاص مجهولين انشأوا تلك الصفحات للايقاع وابتزاز الاخرين .

وتابع الناطق الاعلامي انه بالتحقيق في عدد من تلك القضايا تبين ان تلك الصفحات والاشخاص وهميون ومنها ما يدار من دول مجاورة وهدفهم استدراج ضحاياهم وأخذ بياناتهم بحجة مساعدتهم وابتزازهم بعد ذلك .

واهاب الناطق الاعلامي بجميع الاخوة المواطنين في حال وجود اي شكوى او مشكلة لديهم اللجوء لوحدة الجرائم الالكترونية وعدم اللجوء لمثل اولئك الاشخاص تحت اي ظرف كان.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020201711260765075286

حماية المستهلك تستهجن غياب الرقابة على التجار

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

الحكومة: بعض الإغلاقات كانت ضرورة خلال الجائحة

1026443702_0_158_3076_1889_1200x0_80_0_1_35d914f8d575a48c9a9ea941cc29ab8c

مياهنا: وقف محطة زي غدا 24 ساعة

EkTe9jiWsAIFg10

الخصاونة يتحدث عن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة

1120201181244993832470

قبيل اتخاذ قرارات هامة ..اجتماع لرئيس الوزراء

سسضص32222222222222222222222222222-588x330

الحكومة تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

أخبار متعلقة
3202016211515388746455

شاهد ..التحقيق بفيديو لصوص لباس فرق التقصي في إربد

82bab7198e110a9d5d8bbd7cba482c77

القبض على مروج مخدرات بإربد

image

ضبط اسلحة اوتوماتيكية استخدمت بعد انتهاء عملية الاقتراع

52020821555865294004

الأمن يلقي القبض على سارق 40 ألف دينار من عيادة

183108

ضبط اسلحة نارية بحوزة 3 اشخاص بشمال المملكة

EmYCcBpXIAIS5ux

الامن يضبط 5 اشخاص من مطلقي العيارات النارية