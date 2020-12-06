الأمن يحذر من هؤلاء الأشخاص عبر مواقع التواصل

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان





- حذر الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاخوة المواطنين من اللجوء لاشخاص يدعون انهم خبراء جرائم إلكترونية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي .واكد الناطق الاعلامي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، انه ورد عدد من الشكاوى وخاصة من بعض الفتيات اللواتي لجأن لمثل تلك الصفحات بتعرضهن للابتزاز من قبل اشخاص مجهولين انشأوا تلك الصفحات للايقاع وابتزاز الاخرين .وتابع الناطق الاعلامي انه بالتحقيق في عدد من تلك القضايا تبين ان تلك الصفحات والاشخاص وهميون ومنها ما يدار من دول مجاورة وهدفهم استدراج ضحاياهم وأخذ بياناتهم بحجة مساعدتهم وابتزازهم بعد ذلك .واهاب الناطق الاعلامي بجميع الاخوة المواطنين في حال وجود اي شكوى او مشكلة لديهم اللجوء لوحدة الجرائم الالكترونية وعدم اللجوء لمثل اولئك الاشخاص تحت اي ظرف كان.