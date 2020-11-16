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الإثنين، 16-11-2020 11:09 ص

الأمن يلقي القبض على سارق 40 ألف دينار من عيادة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لقسم بحث جنائي معان بتعرض عيادة طبية للسرقة واخذ 40 ألف دينار وشُكل فريق تحقيق من إدارة البحث الجنائي ومديرية شرطة معان .
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وفي التفاصيل، قال الناطق الإعلامي في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، إنه من خلال الأدلة والتقاط العينات ودراسة الأسلوب الجرمي المتبع توصل فريق التحقيق للاشتباه بأحد الأشخاص من أصحاب الاسبقيات، واصدرت مذكرة لتفتيش منزله الكائن في نفس المنطقة .

وأضاف الناطق الاعلامي أنه من خلال التحقيقات وجمع المعلومات تمكن الفريق التحقيقي من حصر الاشتباه باحد الاشخاص والذي جرت مداهمته والقاء القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر داخله على 33 الف دينار من المسروقات كانت مخبأة داخل احدى قطع الأثاث كما وضُبط  نصف كف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة وما زال التحقيق جارياً.

 




 

 


 

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