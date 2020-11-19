الأمن يضع حدا للفيديوهات المتداولة بعد الانتخابات

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي ، ان فرق التحقيق الخاصة المُشكلة في الامن الوقائي لمتابعة كافة " الفيديوهات" التي جرى تداولها بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية وبالتعاون مع مديريات الشرطة من ضبط 17 سلاحاً نارياً ، خمسة أسلحة منها اوتوماتيكية وجميعها ظهرت في فيديوهات جرى تداولها .

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واضاف السرطاوي، الخميس، في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحق مطلقي العيارات النارية.

وتابع "ما زالت فرق التحقيق تواصل متابعتها لكافة الاشخاص الذين ظهروا في فيديوهات اطلاق العيارات النارية".

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