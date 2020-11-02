توصيات جديدة بسبب انتشار كورونا في المملكة

الوكيل الإخباري - ما زالت أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المملكة ، تُشكّل كابوسا للأردنيين ، أمام تحدٍ كبير لمواجهته من قبل الجيش الأبيـــض - أطباء وممرضين - كلّ في مكانه .
مرارا تم التشديد على ارتداء الكمّامات ، والالتــزام بالتباعد الاجتماعي ، إلا أن هنالك الكثيرين ، ممن يستهترون بالأرواح ، وبالأنظمة والقوانين التي تمّ إصدارها تحت مظلة أوامر الدفاع .
الحكومة ، أمس الأحد ، أعلنت عن عدة قرارات، في سبيل كبــح جماح الفيروس ، حيث الإعلان عن الحظر الشامل بعد نتائج الانتخابات النيابية لعدة أيام ، لمنع الاختلاط والتجمهر بين المواطنين، وإغلاق عدد من الأماكــن.
القرارات الحكوميّــة ، ما زال يتم دراستها، من خلال وزارة الصحــة ، ممثلّة باللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، من أجل هدف واحد ، ألا وهو "تسطيح المنحنى الوبائي" .
مصادر طبية عدّة ، أكدت لـ"الوكيل الإخباري " أن هنالك اجتماعات دوريّــة ، مكثفة - اكثر من السابق - ، في سبيل إيجاد حلول ناجعة للخروج بأقل الخسائر جرّاء جائحة كورونا، على جميع الأصعدة .
عدا عن توصيات جديدة ما زالت قيد الدراسة ، ويتم عرضها على لجنة مختصّــة ، لتقييم الحالة الوبائية في المملكة ، شأنها تقليص عدد الإصابات ، ووقف نزف الأرواح جرّاء كورونا ، ليُصار إلى اتخاذ إجرءات سريعة بعد دراسة تلك التوصيات، والتأكّــد من أهميتها .
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