الأمن يعلن عن إغلاق مؤقت لطرق وتحويلات مرورية - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية الأمن العام إغلاق طريق الباطون لأغراض الصيانة أمام صهاريج النفط وباقي المركبات التي تستخدم طريق الجفر - باير - مثلث طوبا الأزرق باتجاه جسر العمري ومن ثم باتجاه الزرقاء (المصفاة) اعتبارا اليوم السبت وحتى السادسة من مساء يوم غد الأحد، على أن تسلك هذه الصهاريج والمركبات الطريق الصحراوي باتجاه طريق الـ 100 جسر خو الزرقاء (المصفاة).

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وبينت انه سيتم إغلاق السير أمام المركبات القادمة من حدود العمري باتجاه طريق الباطون - باير، وللسير القادم من الأزرق باتجاه طريق الباطون - باير وتحويلهم باتجاه الأزرق - الموقر - طريق الـ 100 مروراً بطريق المطار باتجاه الصحراوي.

ودعت مديرية الأمن العام السائقين إلى التعاون التام والالتزام بإرشادات نشامى الدوريات الخارجية المتواجدين على الطرق المذكورة حفاظاً على سلامتهم واقتصاراً للوقت والجهد.





