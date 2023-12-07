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الأردن أرسل 17 طائرة لأهل غزة منذ بداية العدوان على القطاع

الخميس، 07-12-2023 08:54 ص

الأمن يكشف سبب حادث تدهور تسبب بوفاة سائق مركبة شحن على طريق البحر الميت

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الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية اليوم أن حركة المرور نشطة وقوية على العديد من الطرق الخارجية للمملكة، من بينها طريق اربد-عمان وشارع الـ 100 والصحراوي.اضافة اعلان


واضافت الدوريات الخارجية خلال تقريرها المروري أن محطة شبيكة ورويشد ،و محطة الاشقف تشهدان ظروف ضبابية، حيث يبلغ مدى الرؤية هناك 100 متر، في حين أن منطقة الازرق تشهد ضبابًا أيضًا ولكن الرؤية تظل واضحة.

وأشارت الدوريات إلى أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثين تدهور لمركبات شحن، الأول كان تدهور مركبة شحن "تريلا" نهاية نزول ناعور باتجاه البحر الميت، وكان ذلك بسبب التعامل الخاطئ مع المنعطفات، مما أدى إلى وفاة السائق.

وحادث تدهور لمركبة شحن "تريلا" على طريق الازرق الزرقاء، حيث كانت محملة برولات حديد، مما أدى إلى انقلاب المقطورة على جنبها وتعطل حركة السير باتجاه الزرقاء . تم تحويل حركة السير حتى تم رفع العوائق، ولم يسفر الحادث عن وفيات.

 




 

 


 

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