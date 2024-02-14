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الأربعاء، 14-02-2024 09:40 ص

الأمن ينشر فيديو عن القاتل الصامت: احذروا

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية الأمن العام، فيديو توعوي عن القاتل الصامت ( غاز أول أكسيد الكربون ) وهو الغاز الذي ليس له رائحة أو لون، وينتج عند تشغيل المدافئ.

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وبيّنت المديرية في الفيديو، أن هذا الغاز إذا دخل جسم الانسان، فان كريات الدم الحمراء تعشقه، وقد يستغني الدم عن الاوكسجين ويتحد معه. 


وأضافت أن هذا الغاز يتكون خلال فصل الشتاء، مع تشغيل المدافئ، خاصة في حال عدم وجود تهوية بالغرفة، حيث تكمن خطورته بأنه يسبب الشلل في الأطراف والأعصاب. 


وشددت المديرية على أهمية المحافظة على التهوية المناسبة عند تشغيل المدافئ، وإبقاء سريان الأكسجين في مكان تشغيل المدفأة لتجنب وقوع حوادث اختناق قد تؤدي إلى الوفاة.


 




 

 


 

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