اللواء المعايطة يلتقي أعضاء كتلة الائتلاف الوطني في مجلس النوّاب

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

التقى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة في مبنى المديرية اليوم أعضاء كتلة الائتلاف الوطني في مجلس النوّاب برئاسة النائب جعفر الربابعة .وأكّد اللواء المعايطة خلال لقائه أعضاء الكتلة، في مبنى مديرية الأمن العام، على العلاقة التشاركية التي تجمع بين مديرية الأمن العام ومجلس النوّاب، تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن.وبيّن اللواء المعايطة أن مسيرة العمل والتطوير في مديرية الأمن العام لن تتوقف، بل غدت عملاً مؤسسياً مستمراً، ونهجاً لا ينتهي إلا بتحقيق الأهداف التي وجّه إليها جلالة القائد الأعلى، وتحمل في مضامينها خدمة المواطن بأمثل الطرق وأيسرها، وفي إطار من الاحترافية، واحترام حقوق الإنسان.وأعرب رئيس وأعضاء الكتلة خلال لقائهم مدير الأمن العام ، عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة، مع تأكيدهم على أهمية الشراكة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الحكيمة، في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا.واستمعت الكتلة إلى إيجاز قدّمه مدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي حول إستراتيجية الأمن العام والإحصاءات الجرمية والوضع الجرمي وكيفية الحد من الجريمة، ودور مديرية الأمن العام في الوقوف مع أهم الواجبات، التي تسعى المديرية من خلالها لرفع قدراتها وتعزيز أدائها.