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الأحد، 28-01-2024 08:08 ص

4 إصابات بتدهور مركبة على طريق الممر التنموي

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الوكيل الإخباري - قال النقيب أيمن الحراحشة، من إدارة الدوريات الخارجية، إن كوادر الإدارة تعاملت صباح اليوم، مع حادث تدهور مركبة على طريق الممر التنموي، ونتج عن الحادث 4 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي.اضافة اعلان


وبيّن الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدة حوادث، كان أبرزها، حادث تصادم مركبتين على طريق إربد - عمّان، ونتج عن الحادث وفاة و8 إصابات، تم نقلهم لمستشفى جرش الحكومي، وتم تعليل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ. 

وأضاف أنه تم التعامل مع تدهور مركبة على طريق الممر التنموي باتجاه الزرقاء، ونتج عن الحادث إصابة تم نقلها إلى مستشفى التوتنجي.

ودعا الحراحشة السائقين الى توخي الحيطة والحذر خلال القيادة في ظل الأحوال الجوية السائدة، والالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة. 

 




 

 


 

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