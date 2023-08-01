الأمن يوضح تفاصيل الاعتداء على شخص بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض شخص للاعتداء صباح اليوم الثلاثاء، للضرب بواسطة (عصا) على يد ثلاثة أشخاص في العاصمة عمّان، أثر خلافات بينهم، بحسب مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري .



وقال المصدر إن كوادر الدفاع المدني اسعفت المصاب إلى مستشفى الاسراء، فيما وصفت حالته الصحية بالمتوسطة.



ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية قبضت على أحد المشاركين بالاعتداء، فيما يجري ملاحقة الآخرين ، وبوشر بالتحقيقات .

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