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الثلاثاء، 01-08-2023 03:01 م

الأمن يوضح تفاصيل الاعتداء على شخص بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تعرض شخص للاعتداء صباح اليوم الثلاثاء، للضرب بواسطة (عصا) على يد ثلاثة أشخاص في العاصمة عمّان، أثر خلافات بينهم، بحسب مصدر أمني لموقع الوكيل الاخباري .

وقال المصدر إن كوادر الدفاع المدني اسعفت المصاب إلى مستشفى الاسراء، فيما وصفت حالته الصحية بالمتوسطة.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية قبضت على أحد المشاركين بالاعتداء، فيما يجري ملاحقة الآخرين ، وبوشر بالتحقيقات .

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