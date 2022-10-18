الأميرة بسمة بنت طلال تطلق شبكة للتعليم المبكر

الوكيل الاخباري - أطلقت سمو الأميرة بسمة بنت طلال الرئيسة الفخرية لمؤسسة إنقاذ الطفل – الأردن، اليوم الثلاثاء، شبكة التعليم المبكر "كيوريو وفضوليو"، التي تعد مؤسسة اجتماعية تابعة لإنقاذ الطفل، ورائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة.



وتسعى الشبكة إلى توفير آلية مستدامة وفاعلة لدعم إقامة عدد من رياض الأطفال عالية الجودة، ومنخفضة التكلفة في المحافظات والمناطق البعيدة، وتسهيل وصول الأطفال إلى برامج التعليم المبكّر، وذلك من خلال تخصيص نسبة من الرسوم في فروع (كيوريو) المملوكة من قبل إنقاذ الطفل لهذه الغاية.

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