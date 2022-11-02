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الأربعاء، 02-11-2022 05:09 م

الأميرة بسمة بنت علي ترعى إطلاق شركة الصحراء الذكية

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الوكيل الاخباري - برعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، جرى اليوم الأربعاء، في المركز الوطني للبحوث الزراعية، إطلاق شركة الصحراء الذكية، المنبثقة عن مشروع الصحراء الذكية.

وقال مدير المشروع المهندس علي الهياجنة إن شركة الصحراء الذكية هي شركة غير ربحية، ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، أنشئت ضمن مشروع الصحراء الذكية؛ لتمكين المزارعين وأصحاب المشاريع المنزلية اقتصادياً من خلال إيجاد البيئة المناسبة للإنتاج ومساعدة الفئات المستهدفة في التخطيط لمشاريعهم وتسويق محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية.

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