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الأحد، 17-09-2023 04:28 م

الأميرة سمية تشارك باجتماع دولي لدعم سلامة الأردن بمجال المواد الكيميائية

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الوكيل الاخباري - شاركت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، في الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لقسم التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، لدعم الاحتياجات الوطنية والإقليمية، وتعزيز مفاهيم السلامة والأمن في مجال المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

وبحسب بيان للجمعية العلمية الملكية، اليوم الأحد، شارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من منظمة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ووزارة الطاقة الأميركية، إضافة إلى مختبرات سانديا الوطنية (SNL)، والمختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ (PNNL) في الولايات المتحدة الأميركية.

والتقى أعضاء المجلس الاستشاري مع المسؤولين والشركاء الوطنيين في الأردن، الذين يمثلون مختلف المنظمات الحكومية والعسكرية والمدنية والمنظمات غير الربحية للتعرف على أنشطة المكتب خلال العام 2022 -2023، ولتحديد البرامج المستقبلية التي ستدعم قدرة الأردن على التكيف وتبني ومعالجة القضايا المتعلقة بسلامة وأمن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التي قد تواجهها المملكة.

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