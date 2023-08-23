صورة -ولي العهد والاميرة رجوة يهديان ابنة متعب السقار بمناسبة نجاحها بالتوجيهي وتعلق:"اول فرحة بعد وفاة والدي"

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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تلقت ابنة الفنان الأردني الراحل، متعب السقار، الآنسة غالية السقار، هدية من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة آل سيف بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة من التخصص العلمي.



وعبّرت السقار، في حديثها لـ "الوكيل الإخباري"، عن سعادتها بالهدية المقدمة لها، مؤكدةً أن هذه اللفتة رفعت معنوياتها وأعطتها دافعاً للاستمرار في مسيرتها بعد فقدان والدها.



حيث تعتبر هذه الهدية أول فرحة تشعر بها بعد وفاة والدها ، قائلة: "شعرت وكأن والدي هنا.. شكراً لسمو ولي العهد وشكراً للأميرة رجوة".



وأعربت عن رغبتها بدراسة تخصص التصميم الداخلي في الجامعة .



يُذكر أن الآنسة غالية السقار قد قدمت أغنية لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة ال سيف احتفالاً بزفافهما، وهي اغنية قديمة لوالدها الراحل بعنوان " من الحمد لضّاح "اعادت احياءها واستذكرت بمطلعها صوت والدها الراحل متعب السقار .





