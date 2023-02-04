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السبت، 04-02-2023 02:04 م

الأميرة غيداء طلال تطلق حملة الأردن يتحدّى السرطان

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الوكيل الإخباري- أطلقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، حملة وطنية توعوية تحت شعار "الأردن يتحدّى السرطان"، بمناسبة اليوم العالمي للسّرطان الذي يصادف 4 شباط من كل عام.

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وبهذه المناسبة قالت سموها "إننا سنواصل مكافحة السرطان كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من حياتنا".


وتهدف الحملة التي تستمر شهرا، إلى تشجيع اتّباع عادات صحية من أجل الوقاية من السرطان، وتشجيع الأفراد والمؤسسات بقطاعاتها المختلفة على تغيير سلوكهم اليومي، لرفع مستوى وعي المجتمع بنمط الحياة الصحية، من خلال اتخاذهم خيارات للحد من مخاطر السرطان منها: تجنّب التدخين، واختيار الأغذية الصحية، وممارسة الرياضة، والاهتمام بالصحة النفسية.

 




 

 


 

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