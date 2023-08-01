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الثلاثاء، 01-08-2023 06:02 م

الأمير الحسن يجتمع برئيس جمهورية قبرص

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الوكيل الإخباري - اجتمع سمو الأمير الحسن بن طلال، اليوم الثلاثاء، برئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، الذي يزور الأردن حاليا.

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وتم التأكيد على أهمية العمل من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية المشتركة كالتغير المناخي، والتركيز على الربط بين نظم البيئة والغذاء والطاقة والمياه.


وتطرق الاجتماع إلى أهمية التركيز على قضايا الهجرة واللجوء، والتعاون لمواجهة هذه التحديات.


كما تم التأكيد على أن التعاون الإقليمي من أجل المحافظة على بيئة البحر الأحمر أمر بالغ الأهمية، وضرورة تطبيق مخرجات مؤتمر البحر الأحمر العام الماضي والتنسيق مع الدول المشاطئة لعقد المؤتمر العام المقبل.

 




 

 


 

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