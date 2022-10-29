الأمير رعد يكرم ذوي متبرعين بالقرنيات

الوكيل الاخباري - كرم سمو الأمير رعد بن زيد، رئيس الهيئة الإدارية لجمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر، اليوم السبت، 74 شخصا من ذوي المتبرعين بالقرنيات ومجموعة من داعمي نشاطات الجمعية.



وحضر الحفل الذي أقامته الجمعية مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، ومدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر، وعدد من ذوي المتبرعين والمستفيدين والداعمين.

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