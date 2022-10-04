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الثلاثاء، 04-10-2022 03:19 م

طبيب عيون للاردنيين: احذروا النظر للشمس خلال الكسوف

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال أخصائي طب وجراحة العيون وتصحيح البصر الدكتور محمود البطاينة، إن النظر إلى الشمس خلال وقت الكسوف له تأثيرات عدة على صحة العين. اضافة اعلان

 
وبيّن البطاينة لـ " الوكيل الإخباري" أن العين لا تستطيع أن تتحمل مستوى سطوع الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن الكسوف لوقت طويل، داعياً إلى تجنب النظر بشكل مباشر إلى الشمس. 
 
وأشار إلى أنه يجب ارتداء النظارات الخاصة خلال التعرض للشمس وقت الكسوف، موضحاً أن التأثير سيكون مباشر على الصغار والكبار. 
 
ومن المتوقع أن يقع كسوف جزئي للشمس يوم الثلاثاء 2022/10/25 في سماء الأردن ويستمر من الساعة 12:59 ظهراً وينتهي في تمام الساعة الثالثة و23 دقيقة.

 




 

 


 

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