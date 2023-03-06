الأمير مرعد يلتقي السيناتور شوكت مسلماني وأعضاء من الجالية العربية بأستراليا

الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في مقر المجلس اليوم الاثنين، السيناتور شوكت مسلماني رئيس جمعية أطفال على الكراسي الأسترالية، والمهندس محمد القاضي رئيس الجمعية الأسترالية الأردنية وعددا من أعضاء الجمعية.



وفي بداية اللقاء، رحب سموه بزيارة الوفد الضيف، معربا عن تقديره لما تقدمه الجمعيتان من دعم مستمر للأطفال ذوي الإعاقة، لا سيما في مناطق الحروب والبلدان النامية.

اضافة اعلان