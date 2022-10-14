الجمعة 14-10-2022
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الجمعة، 14-10-2022 01:02 م

الأمير هاشم بن الحسين على مائدة السفير السعودي

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الوكيل الاخباري- أقام السفير السعودي في عمان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها سمو الأمير هاشم بن الحسين وشخصيات.اضافة اعلان


وقال السديري في تغريدة له عبر تويتر، "حديث عن جهود السعودية وعملها الدؤوب، على مدى نصف قرن. لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية. واشادة من الجميع بلقاء وزير الخارجية فيصل بن فرحان لقناة العربية حول قرار اوبك+ لخفض الانتاج لأسباب اقتصادية بحته".

وشهد الإفطار حضور كل من: رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان، والوزير الأسبق سعد جابر، والوزير الأسبق وسام الربضي، والوزير الأسبق ماري قعوار، والحاج حمدي الطباع، والزميلة نيفين عبدالهادي، والزميل مكرم الطراونة، والمهندسة ميسون الزعبي، وفيصل الرفوع، والدكتورة شهلا العجيلي، وحسان أبو الفيلات، وعمر خليفة.

ودأب السفير السديري على إقامة مأدبة إفطار أسبوعية كل جمعة لشخصيات وطنية أردنية.

 




 

 


 

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