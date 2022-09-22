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الخميس، 22-09-2022 09:29 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 198 كلم/ساعة على طريق شويعر

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الوكيل الإخباري - استعرض التقرير المروري، اليوم الخميس، أبرز جهود نشامى الإدارات المرورية والمستمرة على مدار الساعة والمتمثلة بالانتشار المبرمج والرقابة المروية لمجموعات السير على الطرق لمنع حدوث أي عائق على كافة الطرق.

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ولفت التقرير المروري إلى أن حركة الطرق تسير بشكل انسيابي على كافة الطرق خلال ساعات الصباح مع وجود بعض المعيقات، حيث سبب التتابع القريب بحادث سير بين ثلاث مركبات مما أدى لتباطؤ مؤقت لحركة السير بشارع الأردن صعوداً باتجاه الملكة علياء، والعمل جاري من قبل نشامى السير المتواجدين في الموقع للتعامل مع الأثر المروري.


ونوه التقرير إلى أن المسير بسرعة 198 كم بالساعة على طريق شويعر وتحميل 30 طالب زيادة عن الحد المقرر بباص نقل مشترك بالعاصمة تعتبر مخالفات نتائجها وخيمة بحال حدوث ما لا يحمد عقباه، حيث تم ضبطهما واتخاذ الإجراء القانوني والإداري بحق السائقين.


وأكد التقرير المروري لإذاعة الأمن العام ضرورة الالتزام بالحمولة المقررة للمركبات والتقيد بالسرعة المحددة والابتعاد عن السلوكيات والمخالفات الخطرة على السائق وعلى الآخرين.


وتابع التقرير إلى أنه وخلال الـ24 ساعة الماضية، تم التعامل مع عدة معيقات وحوادث مرورية والتي كان أبرزها حادث صدم لتريلا بعمود كهرباء في المفرق بالإضافة إلى انسكاب الزيوت على الشارع العام وتم إزالة العوائق بالسرعة الممكنة.


ودعا التقرير المروري الأخوة السائقين بعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ 911 عند تعطل مركباتهم أو حدوث أي عائق على جميع الطرق و عدم التجمهر والوقوف عند الحوادث المرورية والتي قد تعيق حركة السير وتؤخر وصول مرتبات المرور إلى الحادث، وضرورة التأكد من تثبيت حمولة مركبات الشحن على الطرق الخارجية لتجنب إحداث معوقات مرورية على الطرق.

 




 

 


 

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