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الإثنين، 09-01-2023 10:41 ص

الأوائل في امتحان الشامل بالدورة الشتوية 2023 - أسماء

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الوكيل الاخباري- أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني أسماء أوائل امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها  الشتوية 2023. اضافة اعلان


1- عمار عبد الكريم العابد/ الدفاع المدني / 96.8%

2/ هديل بلال ابو غانم/ المختبرات الطبية/ 94.1%

3- نور حمزة عبابنة/ القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد/ 94%

4-هبة الغفور رياض الزبيدي / الأمن السيبراني/ 93.6%

5_عبد الرحمن نبيل فوارس/ خدمة المسافرين / 91.9%

6-عبدالله محمود الزغول/ الفقه الشافعي /91.2%

7- محمد يحيى محمد شحادات/ الترجمة/ 90.8%

8- دعاء ماهر المسلماني/التصميم الجرافيكي/ 87.9%

9-وعد محمد ابو ريالة/ السكرتيريا التنفيذية/ 96.8%

10- عمر صبحي أبو رمان/ التربية البدنية والصحية/ 86.6%

11-عمر نور الدين الحريري / تكنولوجيا التصنيع الغذائي/ 83.7%

 




 

 


 

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