الأوائل في امتحان الشامل بالدورة الشتوية 2023 - أسماء

الوكيل الاخباري-
أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني أسماء أوائل امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورتها الشتوية 2023. اضافة اعلان
1- عمار عبد الكريم العابد/ الدفاع المدني / 96.8%
2/ هديل بلال ابو غانم/ المختبرات الطبية/ 94.1%
3- نور حمزة عبابنة/ القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد/ 94%
4-هبة الغفور رياض الزبيدي / الأمن السيبراني/ 93.6%
5_عبد الرحمن نبيل فوارس/ خدمة المسافرين / 91.9%
6-عبدالله محمود الزغول/ الفقه الشافعي /91.2%
7- محمد يحيى محمد شحادات/ الترجمة/ 90.8%
8- دعاء ماهر المسلماني/التصميم الجرافيكي/ 87.9%
9-وعد محمد ابو ريالة/ السكرتيريا التنفيذية/ 96.8%
10- عمر صبحي أبو رمان/ التربية البدنية والصحية/ 86.6%
11-عمر نور الدين الحريري / تكنولوجيا التصنيع الغذائي/ 83.7%