الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

الوكيل الاخباري - قالت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ريما حجو، السبت، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفعت بنسبة 70% مقارنة بيوم السبت الماضي.
وأوضحت حجو عبر المملكة ، أن أهم ما يُميز أوميكرون أنه يصيب عددا كبيرا من الاشخاص في فترة قصيرة جداً، ووُجد في العالم أن "الأعداد تتضاعف كل يوم ونصف إلى 3 أيام وهذه فترة قصيرة جدا لتضاعف الأرقام".
"كلما قلت الإصابات بمتحور دلتا وزدات إصابات أوميكرون سنشهد فترة تضاعف الأرقام بشكل أكبر"، وفق حجو.
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