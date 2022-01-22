الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

الوكيل الاخباري - قالت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ريما حجو، السبت، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ارتفعت بنسبة 70% مقارنة بيوم السبت الماضي.



وأوضحت حجو عبر المملكة ، أن أهم ما يُميز أوميكرون أنه يصيب عددا كبيرا من الاشخاص في فترة قصيرة جداً، ووُجد في العالم أن "الأعداد تتضاعف كل يوم ونصف إلى 3 أيام وهذه فترة قصيرة جدا لتضاعف الأرقام".



"كلما قلت الإصابات بمتحور دلتا وزدات إصابات أوميكرون سنشهد فترة تضاعف الأرقام بشكل أكبر"، وفق حجو.

اضافة اعلان