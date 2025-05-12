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تغير ملموس على الطقس بالمملكة اعتبارا من هذا الموعد - تحذيرات

العاصمة عمان - صورة علوية
العاصمة عمان
 
الإثنين، 12-05-2025 06:00 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة الطقس معتدل في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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مساءً وليلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


تحذيرات ليوم الثلاثاء
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في مناطق البادية.

 

ويوم الاربعاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


تحذيرات ليوم الأربعاء
-  تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.
الخميس نهاراً:  ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس معتدل بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

 
gnews

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