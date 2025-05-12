تغير ملموس على الطقس بالمملكة اعتبارا من هذا الموعد - تحذيرات

مساءً وليلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
تحذيرات ليوم الثلاثاء
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في مناطق البادية.
ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تحذيرات ليوم الأربعاء
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح في مناطق البادية.
الخميس نهاراً: ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس معتدل بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
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