الأوبئة لـ الوكيل : ندرس خيارات صعبة على الأردنيين

الوكيل الإخباري - أكد مصدر طبي، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، أن هنالك "خيارات صعبة" يتم دراستها، نتيجة لتراجع الوضع الوبائي الراهن .

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ولفت المصدر ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الأمر بحاجة إلى "التريّث" ، قبل إصدار أي قرار ، حيث أن هنالك مصلحة صحية عامة ، عدا عن الوضع الاقتصادي الذي يشهد تراجعا واضحا منذ بدء الجائحة .

وأشار ، أن القرارات الحكومية ، قد تكون صعبة على الأردنيين ، وزاد " الأمر بحاجة إلى تقييم الوضع الوبائي الراهن بدقة وجدية، حيث بداية موجة جديدة للفيروس".

" لم يتم حتى اللحظة البتّ في القرارات ، وما زال يتم التشاور بشأنها ، فالوضع حسّاس للغاية ، والوضع الوبائي في تراجع "، وفق المصدر .

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