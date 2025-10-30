الخميس 2025-10-30 02:29 م
 

أكثر من ألف مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
 
الخميس، 30-10-2025 01:53 م
الوكيل الإخباري-   وأفادت محافظة القدس، بأن 1307 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.اضافة اعلان


جاء ذلك بالتزامن مع تحركات علنية ومتسارعة لجماعات "الهيكل" المزعوم، عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية، ومن أبرزها مدرسة "يشيفات هارهبايت" التي نشرت مؤخرا فيديوهات توثّق استعداداتها لبناء الهيكل المزعوم، بما في ذلك تدريب الكهنة على تقديم القرابين الحيوانية، وخياطة الملابس الخاصة بهم، وتصميم مجسمات هندسية تمثل شكل المعبد المزعوم، في خطوة خطيرة تهدف إلى تهيئة الرأي العام لتقبل فكرة البناء على أنقاض المسجد الأقصى.

كما يواصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يسابق الزمن لفرض مخطط "التقسيم الزماني والمكاني" في المسجد، تشجيعه عبر تصريحاته المتطرفة جماعات "الهيكل" على تكثيف اقتحاماتها الجماعية لساحات المسجد والصعود إلى ما يسمى "جبل الهيكل".

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات متزايدة من قبل المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة، مما يشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحرمة المسجد.
 
 
