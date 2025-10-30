القسام تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين

وأفادت وسائل إعلام بأن الصليب الأحمر تسلم جثتي الأسيرين وسط قطاع غزة، مساء اليوم.
وكانت كتائب القسام قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث.
