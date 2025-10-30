القسام تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين

الوكيل الإخباري- سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، جثتي أسيرين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام بأن الصليب الأحمر تسلم جثتي الأسيرين وسط قطاع غزة، مساء اليوم.