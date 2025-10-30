الخميس 2025-10-30 07:22 م
 

القسام تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين

ا
أرشيفية
 
الخميس، 30-10-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري- سلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، جثتي أسيرين من أسرى الاحتلال في قطاع غزة.

اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام بأن الصليب الأحمر تسلم جثتي الأسيرين وسط قطاع غزة، مساء اليوم.


وكانت كتائب القسام قد أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء انتشال جثتي الأسيرين أميرام كوبر وساهر باروخ خلال عمليات البحث.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

فيديو .. حادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح

خاص بالوكيل فيديو .. إصابات بحادثي تصادم منفصلين في مادبا والأمن يوضح

ا

فلسطين القسام تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين

ل

أخبار محلية وزير الاقتصاد الرقمي يتفقد مشاريع إنشاء مراكز للخدمات الحكومية الشاملة

ك

عربي ودولي الإمارات تُجري عملية إخلاء طبي جديدة لـ57 مريضًا من غزة

ل

شؤون برلمانية "خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة

ل

أخبار محلية وزير الزراعة يتفقد مشتل فيصل الزراعي في جرش

ا

أسواق ومال المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة

أخبار محلية اتحاد العمال بالتعاون مع "العمل الدولية" ينظم جلسة نقاشية حول دعم المرأة في مواقع القيادة



 
 





الأكثر مشاهدة