32 مليون دينار أرباح الملكية الأردنية و3.2 مليون مسافر نقلتهم الشركة

أقرّ مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية برئاسة المهندس سعيد دروزة النتائج المالية للشركة للشهور التسعة الأولى من عام 2025، والتي أظهرت تحسّنًا ملحوظًا في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية. كما استمرت الملكية الأردنية بتنفيذ استراتيجية التطور في مجال تحديث الأسطول والشبكة الجوية ومجمل الخدمات، بالإضافة إلى تحقيق أداء استثنائي مميز بدقة مواعيد الرحلات وفقًا لتقرير شركة تحليلات الطيران "سيريوم".





وأظهرت النتائج المالية للملكية الأردنية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تسجيل ربح صافٍ بلغ 32 مليون دينار، والذي يتضمن أرباحًا رأسمالية غير متكررة تبلغ 9.6 مليون دينار، مقابل صافي خسارة قدره 1.8 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024. فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 629 مليون دينار مقارنة بـ566 مليون دينار لفترة المقارنة.



كما ارتفع عدد المسافرين الذين نقلتهم الملكية الأردنية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 14% ليصل إلى 3.2 مليون مسافر مقارنة بـ2.8 مليون مسافر لنفس الفترة من العام 2024، مع زيادة معدل امتلاء الطائرات إلى 81%.



أكد نائب رئيس مجلس الإدارة/الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، أن الشركة استطاعت تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والنهوض بالشركة بفضل الجهود المستمرة في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي وضبط التكاليف في مختلف المجالات، والتي تبرز مرونتها وقدرتها على التكيف والمضي قدمًا في مسيرتها نحو التحديث والتوسعة، من خلال إدخال 19 طائرة حديثة إلى أسطول الشركة وإخراج 12 طائرة، وبهذا تكون الشركة قد أتمت تحديث أكثر من نصف أسطولها، ما يجعله من أحدث الأساطيل في المنطقة، وتستمر الشركة بتنفيذ خططها للوصول إلى 40 طائرة خلال الأعوام القادمة، وتسيير رحلات مباشرة إلى محطات حيوية على الشبكة لتقوية مركز العمليات التشغيلية في عمّان وجعلها محطة رئيسية في المنطقة.



وأوضح المجالي أنه رغم التحديات المتمثلة في زيادة السعة المعروضة من قبل بعض الشركات الإقليمية والأوروبية المدعومة وتأخر استلام الطائرات نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد على المستوى العالمي، إلا أنه من المتوقع تحقيق نتائج مالية إيجابية في نهاية العام الحالي، وأعرب عن أمله بأن يشهد العام المقبل مزيدًا من الاستقرار في المنطقة بما ينعكس إيجابًا على ازدهار قطاع السياحة في الأردن، ويسهم في تعزيز حركة السفر وزيادة أعداد الزوار إلى المملكة.

