زين والتدريب المهني تختتمان دورة التدريب المجانية على تكنولوجيا "الفايبر"

الوكيل الإخباري- مواصلةً لجهودها بدعم الشباب الأردني وإمدادهم بالمعرفة والخبرة العملية لزيادة فرصهم في دخول سوق العمل؛ اختتمت شركة زين الأردن وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني دورة مجانية جديدة للتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) في مركز زين بالمعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا في محافظة الزرقاء.

وتأتي هذه الدورات المجانية -التي تُطلقها زين باستمرار على مدار العام والتي تجاوز عدد المستفيدين منها 90 شاب وشابّة- في إطار برامجها ومُبادراتها في مجال إدارة الاستدامة وفي سياق استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الشباب ورفع كفاءتهم وإمدادهم بأدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بهدف بناء جيل مزوّد بالمعرفة والخبرة العملية التي تؤهله لمواكبة التطورات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، إذ تهدف شركة زين من خلال هذه الدورات إلى تحقيق تأثير ملموس وطويل الأمد عبر توفير فُرص حقيقية للتعليم المهني بالتعاون مع مؤسسات وطنية متخصصة وبما يعزّز جاهزية الشباب لدخول سوق العمل بثقة ومهارة.