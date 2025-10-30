صدور قرار حل حزبي إرادة وتقدم في الجريدة الرسمية بعد اندماجهما

الوكيل الإخباري- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بحل حزبي إرادة وتقدم، بعد اندماجهما في حزب "مبادرة".

واعتبر المجلس، أنّ إجراءات الاندماج التي أجريت وفق القانون صحيحة وتنسجم مع المادة (32) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 والمادة رقم (10) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها لسنة 2024 وتعديلاتها.