وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الممكنة في مجالات الخدمات البريدية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والربط البريدي بين البلدين، إضافةً إلى فرص تطوير الخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير السميرات، أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الأردن وسوريا في مجالات الاقتصاد الرقمي والبريد، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين كفاءتها وتوسيع نطاقها لخدمة المواطنين في كلا البلدين، مشيرا إلى أنّ الأردن قطع شوطًا متقدمًا في تطوير منظومة البريد الوطني بما يواكب التحول نحو الخدمات الرقمية، ويعزز كفاءة العمليات وجودة الخدمة المقدّمة للمواطنين.
من جهته، أشاد حمد، بالتطور الذي يشهده قطاع البريد في الأردن، وبالجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية واللوجستية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع البريد الأردني.
يذكر أن زيارة الوفد السوري تأتي للاطلاع على تجربة شركة البريد الأردني في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، والمنصات الرقمية وعمليات التحول الرقمي بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، كما تأتي بهدف الاطلاع على تجربة الأردن في تطوير الخدمات البريدية والتحول نحو الحلول الرقمية، وتعزيز أطر التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.
