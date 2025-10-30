وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- استقبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، والوفد المرافق له خلال زيارتهم الرسمية للبريد الأردني.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون الممكنة في مجالات الخدمات البريدية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والربط البريدي بين البلدين، إضافةً إلى فرص تطوير الخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات الفنية والإدارية في هذا القطاع الحيوي.



وأكد الوزير السميرات، أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين الأردن وسوريا في مجالات الاقتصاد الرقمي والبريد، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين كفاءتها وتوسيع نطاقها لخدمة المواطنين في كلا البلدين، مشيرا إلى أنّ الأردن قطع شوطًا متقدمًا في تطوير منظومة البريد الوطني بما يواكب التحول نحو الخدمات الرقمية، ويعزز كفاءة العمليات وجودة الخدمة المقدّمة للمواطنين.



من جهته، أشاد حمد، بالتطور الذي يشهده قطاع البريد في الأردن، وبالجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية واللوجستية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع البريد الأردني.