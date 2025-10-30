انطلاق بازار المزارع لدعم المزارعين والمرأة الريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الخميس فعاليات أول أيام بازار المزارع، بتنظيم من الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، في حدائق الملك عبدالله الثاني في العاصمة عمان بمنطقة المقابلين، تحت رعاية سمو الأميرة بسمة بنت علي، وبمشاركة واسعة من المزارعين والمزارعات من مختلف مناطق المملكة، والجهات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي.

ويهدف البازار الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل إلى دعم وتمكين المزارعين والمزارعات والمرأة الريفية من مختلف محافظات المملكة، من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم الزراعية والغذائية والحرفية المحلية مباشرة للمواطنين دون وسطاء، بما يسهم في تعزيز مفهوم البيع المباشر والتسويق العادل للمنتج الأردني.



وعلى هامش البازار، قال مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تنظيم هذا البازار يأتي في إطار خطة الاتحاد لتمكين المزارع الأردني اقتصادياً واجتماعياً، وتوسيع قاعدة تسويق منتجاته بعيداً عن الحلقات التسويقية التقليدية.



وأوضح العوران، أن البازار يشكل نموذجاً عملياً لتفعيل الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الزراعي، مشيراً إلى أن أمانة عمّان الكبرى ساهمت في توفير الموقع والمرافق، فيما شاركت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم الفعالية من خلال الجوانب الفنية والإشرافية.



وبيّن العوران، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمركز الوطني للبحوث الزراعية قاما بإجراء فحوصات حسية وكيميائية لعينات زيت الزيتون المعروضة في البازار، لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات الأردنية، في إطار جهود الاتحاد للحد من الغش التجاري وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج الوطني.



وأشار إلى أن البازار يُعدّ الأول ضمن سلسلة فعاليات يعتزم الاتحاد تنفيذها خلال المواسم الإنتاجية المختلفة، بهدف ربط الحدث الزراعي بالمنتج المحلي، موضحاً أن الاتحاد يخطط لتنظيم بازارات مماثلة في فترات لاحقة، مثل موسم رمضان المبارك الذي يزداد فيه الطلب على المنتجات الزراعية والغذائية.



وأكد العوران، أن هذه المبادرة تهدف كذلك إلى ترسيخ ثقافة الغذاء الآمن والسليم لدى المواطنين، وإبراز جودة المنتج الزراعي الأردني في مواجهة الشائعات تحاول المساس به، موضحًا أن الاتحاد يهدف لطمأنت المواطن أن غذاءنا آمن، ومنتج مزارعنا يتمتع بأعلى درجات الجودة والسلامة، بجهد وطني صادق.