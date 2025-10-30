ورشة متخصصة في إعداد الدليل الإرشادي لضباط ارتباط توصيات حقوق الإنسان

الوكيل الإخباري- نظم مكتب المنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، اليوم الخميس، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ورشة متخصصة لتطوير الدليل الإرشادي لعمل ضباط الارتباط المتعلق بتوصيات حقوق الإنسان من مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية.

وقال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، معاذ المومني، إن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة البناءة والتعاون المحوري في السياقات الحقوقية، مشيرا إلى أنهم بصدد مناقشة تطوير الدليل الإرشادي لضباط ارتباط توصيات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي.



وأضاف المومني إنهم يسعون من خلال نهج مستمر إلى تطوير قدرات فريق التنسيق الحكومي والأدلة المتعلقة بالعمل اليومي، في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بالاستمرار في تعزيز العمل الحقوقي، مؤكدا أهمية التكامل والتعاون بين المؤسسات الوطنية.



من جهتها، أكدت مديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن، خلود شكاخوا، اعتزاز المعهد بجهود مكتب المنسق العام وضباط ارتباط حقوق الإنسان، مشيرة إلى سعيهم لتقديم كل ما من شأنه خدمة الملف الحقوقي ودعم ضباط الارتباط.



وأشارت شكاخوا إلى تنظيمهم سابقا جلسات متخصصة للوقوف على التحديات التي تواجه ضباط الارتباط ومحاولة مواجهتها من خلال الأدلة الإرشادية بهدف استدامة العمل بنظرة شمولية.