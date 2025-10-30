ورشة متخصصة في إعداد الدليل الإرشادي لضباط ارتباط توصيات حقوق الإنسان

وقال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان، معاذ المومني، إن هذه الورشة تأتي في إطار الشراكة البناءة والتعاون المحوري في السياقات الحقوقية، مشيرا إلى أنهم بصدد مناقشة تطوير الدليل الإرشادي لضباط ارتباط توصيات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني والدولي.
وأضاف المومني إنهم يسعون من خلال نهج مستمر إلى تطوير قدرات فريق التنسيق الحكومي والأدلة المتعلقة بالعمل اليومي، في ظل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، بالاستمرار في تعزيز العمل الحقوقي، مؤكدا أهمية التكامل والتعاون بين المؤسسات الوطنية.
من جهتها، أكدت مديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن، خلود شكاخوا، اعتزاز المعهد بجهود مكتب المنسق العام وضباط ارتباط حقوق الإنسان، مشيرة إلى سعيهم لتقديم كل ما من شأنه خدمة الملف الحقوقي ودعم ضباط الارتباط.
وأشارت شكاخوا إلى تنظيمهم سابقا جلسات متخصصة للوقوف على التحديات التي تواجه ضباط الارتباط ومحاولة مواجهتها من خلال الأدلة الإرشادية بهدف استدامة العمل بنظرة شمولية.
وتخلل الورشة مجموعات عمل لوضع إطار عملي لتنفيذ توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان من خلال نماذج البطاقات، والتي تضمنت نص التوصية، والجهة المعنية والشركاء والتحديات المتعلقة بها، والإجراءات والأنشطة، والجدول الزمني للتنفيذ.
