وزير الإدارة المحلية يفتتح فعاليات "أيام معان الثقافية" ويتفقد بلديتي معان والحسينية

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الخميس، فعاليات "أيام معان الثقافية" في نسختها الأولى، التي تنظمها بلدية معان الكبرى بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والشبابية، وتستمر حتى الثاني من تشرين الثاني المقبل.

وانطلقت الفعاليات من مركز الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي، بحضور محافظ معان خالد الحجاج، وعدد من المسؤولين ومديري الدوائر الحكومية ووجهاء المحافظة وأبناء المجتمع المحلي.



وتخلّل حفل الافتتاح عرضٌ فني قدّمته فرقة موسيقية من العقبة باستخدام آلة السمسمية وآلة القانون، كما قدّمت فرقة معان للفلكلور الشعبي مجموعة من اللوحات الفنية التراثية التي عكست الطابع الأصيل للمدينة وموروثها الثقافي المميز، وعرض مسرحي قدمه طلاب مدرسة الشفاء بنت عوف وبازار لعرض منتوجات الحرف اليدوية والأكلات الشعبية.



وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، في كلمته خلال رعايته حفل إطلاق الفعاليات، أن محافظة معان غنية بالثقافة والتراث، فهي مدينة تحاكي بهاء التاريخ وعراقة المدن، بما تمتلكه من إرث حضاري وإنساني يعكس أصالة أبنائها، ويجسّد عمق الانتماء للوطن، ويجعلها نموذجاً للمدينة الأردنية الأصيلة التي تجمع بين عبق الماضي وتطلعات المستقبل، مبيناً أن معان كانت وما تزال منارةً للعلم والثقافة وملتقىً للقوافل والتاريخ، تنبض بالعطاء والإبداع.



وأوضح المصري، أن تنظيم هذه الفعاليات المميزة يعزّز حضور معان على الخريطة الثقافية الوطنية، بما تتضمنه من فعاليات متنوعة وتثقيفية تُسهم في تنمية الوعي الثقافي، وتعزيز روح الانتماء الوطني، وتحفيز الحراك الثقافي، ودعم السياحة الداخلية في المحافظة، وإبراز طاقات أبنائها في مجالات الإبداع والفن والمعرفة، مشدداً على أن البلديات تمثل الأساس في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة.



وتحدث محافظ معان، خالد الحجاج، عن سعادته البالغة بانطلاق فعاليات "أيام معان الثقافية"، التي تجسّد حرص أبناء المحافظة على الحفاظ على الموروث الثقافي والطابع الفلكلوري الأصيل لمدينة معان، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنظيم هذه المبادرة لما تحمله من قيمة في صون التراث وتعزيز الهوية الوطنية.



وأوضح رئيس لجنة بلدية معان الكبرى، عاصم النهار، في كلمته خلال الافتتاح، أن فعاليات "أيام معان الثقافية" التي تُنظَّم للمرة الأولى، تشمل نحو 60 فعالية متنوعة تُقام على مدار 4 أيام، وتستهدف مختلف فئات المجتمع.



وخلال الزيارة، تفقد وزير الإدارة المحلية برفقة محافظ معان، بلدية معان الكبرى، حيث التقى برئيس وأعضاء لجنة البلدية واستمع إلى أبرز احتياجاتها في الجوانب الخدمية والتنموية، واطّلع على مشاريعها التي تشمل فتح شوارع جديدة في عدد من المناطق، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز الإنارة في الأحياء والمواقع الحديثة.



كما جرى بحث إمكانية تسويق منتجات بلدية معان من الحاويات المعدنية وسلال النظافة لبلديات أخرى في المملكة، إلى جانب مناقشة مشاريع الطاقة الشمسية المزمع تنفيذها في عدد من المواقع التابعة للبلدية، ومن أبرزها مبنى بلدية معان الكبرى الجديد.



وتم أيضًا التطرّق إلى موضوع الربط الإلكتروني بين الأقسام، وتوسيع نطاق التنظيم العمراني بإدخال بعض الأحواض الجديدة إلى التنظيم، بما يتيح للمواطنين البناء والتوسع ضمن الأطر القانونية.