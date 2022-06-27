الإثنين 27-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مباحثات بين الملكية للافلام ونقابة الفنانين الأردنيين لرفع سوية الدراما الاردنية

مستوطنون يضعون مرافق تنزه عند نبع خلة خضر في الأغوار الشمالية

1.450 مليون عداد كهرباء منزلي مُسجّل على التعرفة المدعومة

وزارة الصناعة والتجارة: لا توجه لتحديد كميات شراء الخبز

اربد: نادي الفنانين ينظم حفلا لتوقيع رواية حورية الحصار

الأوراق المالية تحذر من شركات بورصة وهمية غير مرخصة

الضمان يعلن عن انتقال موقع مديرية العسكريين

مفتي القدس يحذر من خطورة الحفريات التي تستهدف أساسات المسجد الأقصى

الغذاء والدواء: فحص187 ألف عينة غذائية ودوائية ومستلزمات طبية

فلسطين تعلن دخول الموجة السادسة من كورونا

الإثنين، 27-06-2022 01:44 م

الأوراق المالية تحذر من شركات بورصة وهمية غير مرخصة

هيئة الاوراق المالية 2


الوكيل الإخباري - جددت هيئة الأوراق المالية تحذيراتها، من التعامل مع شركات غير مرخصة تدعي بأنها تعمل في مجال البورصات العالمية وتوهم المواطنين بإمكانية حصولهم على أرباح مضمونة.

اضافة اعلان


يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على حماية المستثمرين كإجراء وقائي يحفظهم من الوقوع ضحية لأي ممارسات غير مشروعة، وتفعيلاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، الذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و بالبنوك، إضافة إلى التوعية بأحكام التعليمات الصادرة عنها وبأحكام القانون الذي رتب عقوبات على من يمارس التعامل بالبورصات الأجنبية أو يتوسط بها لصالح الغير دون ترخيص تتمثل بالحبس وبغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف دينار.


وتدعو الهيئة المواطنين مجدداً إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة الشركات المرخصة وسجلها المهني.


وتبدي الهيئة استعدادها وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية عبر زيارة الموقع الإلكتروني، ومنه إلى صفحة الخدمات ومنها إلى الترخيص وتظهر عبرها قائمة (المرخصون للتعامل في البورصات الأجنبية).


 




 

 


 

إقرأ ايضا
222-6-1543x1157

وزير الطاقة: نواكب مستجدات الثورة الرقمية للارتقاء بقطاع الطاقة

f0ab25d4-68a6-4238-819a-8dcf93866ba2

مباحثات بين الملكية للافلام ونقابة الفنانين الأردنيين لرفع سوية الدراما الاردنية

1656328202619

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

2

1.450 مليون عداد كهرباء منزلي مُسجّل على التعرفة المدعومة

1 (2)

وزارة الصناعة والتجارة: لا توجه لتحديد كميات شراء الخبز

photo_2021-12-11_19-30-14

اربد: نادي الفنانين ينظم حفلا لتوقيع رواية حورية الحصار

أخبار متعلقة
يس545454545454545454545454545454545454-1-752ax88cph9vxlrtrrr6l1ubeudf8ckr5pbmruafgi0

التعامل مع 165 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

6293229f6fb06

الأردن والإمارات ومصر يوقعون مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

مسيرة-الأعلام

الخارجية تحذر اسرائيل من مسيرة الاعلام الاستفزازية و التصعيدية في القدس

1641123267-1760-7

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

520222595559458945632

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في العقبة الاثنين - أسماء

WhatsApp Image 2022-05-29 at 9.41.03 AM

فيديو - إصابتان بحادث تصادم على طريق الهاشمية