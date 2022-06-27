الأوراق المالية تحذر من شركات بورصة وهمية غير مرخصة

الوكيل الإخباري - جددت هيئة الأوراق المالية تحذيراتها، من التعامل مع شركات غير مرخصة تدعي بأنها تعمل في مجال البورصات العالمية وتوهم المواطنين بإمكانية حصولهم على أرباح مضمونة.

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يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على حماية المستثمرين كإجراء وقائي يحفظهم من الوقوع ضحية لأي ممارسات غير مشروعة، وتفعيلاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017، الذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية و بالبنوك، إضافة إلى التوعية بأحكام التعليمات الصادرة عنها وبأحكام القانون الذي رتب عقوبات على من يمارس التعامل بالبورصات الأجنبية أو يتوسط بها لصالح الغير دون ترخيص تتمثل بالحبس وبغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف دينار.



وتدعو الهيئة المواطنين مجدداً إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة الشركات المرخصة وسجلها المهني.



وتبدي الهيئة استعدادها وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة للتعامل في البورصات الأجنبية عبر زيارة الموقع الإلكتروني، ومنه إلى صفحة الخدمات ومنها إلى الترخيص وتظهر عبرها قائمة (المرخصون للتعامل في البورصات الأجنبية).