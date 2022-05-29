الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحذير من ضربات الشمس اليوم

بنيامين نتنياهو يقتحم حائط البراق

تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية تتراجع خلال الربع الأول من 2022

الأردن والإمارات ومصر يوقعون مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

توقع رفع أسعار المحروقات محلياً 5% خلال حزيران المقبل

190 مليون دينار تحويلات الاردنيين في قطر خلال 5 أشهر

الخارجية تحذر اسرائيل من مسيرة الاعلام الاستفزازية و التصعيدية في القدس

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

مصر.. هدوء بسوق الصرف مع تماسك الجنيه مقابل الدولار

الاتحاد الأوروبي يدرس إعفاء النفط الروسي الوارد عبر خطوط الأنابيب من الحظر

الأحد، 29-05-2022 11:44 ص

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

1641123267-1760-7


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حدد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج.

اضافة اعلان

 

وقال عبيدات لـ"الوكيل الإخباري"، إن الشرط الأول يتمثل بتشكيل وزارة الصناعة والتجارة للجنة تضم كافة الأطراف لتحديد نسبة أرباح كل مَنفذ تسويقي في هذا القطاع.

 

وأضاف أن تحديد نسبة الأرباح يوقف تغول بعض التجار المحتكرين على المواطنين، ويحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.

 

أما الشرط الثاني، أشار عبيدات إلى وضع الوزارة لسقوف سعرية للدجاج في السوق المحلي كما كان معمول به خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأوضح أنه في حال بقيت الأسعار مرتفعة عن قدرات المواطنين فإنه سيتم تمديد حملة المقاطعة، لافتا إلى أنه تم تحديد مدة الحملة بـ7-10 أيام.

 

وبيّن عبيدات أنه مع مقاطعة أي صنف نباتي أو حيواني أو منتجات استهلاكية في حال ارتفعت أسعارها عن قدرات المواطنين الشرائية.

 

ودعا ربات البيوت إلى استغلال المساحات الزراعية لديهن لزراعة أصناف مختلفة من الخضار مثل البصل والثوم والورقيات لتقليل الاعتماد على الشراء من السوق.

 

وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع أسعار الدجاج مؤخرا وخاصة بعد شهر رمضان المبارك وإلغاء السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، فيما برر مربو الدواجن ارتفاع الأسعار بارتفاع كلف الإنتاج والأعلاف بنسبة 10% عالميا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
يس545454545454545454545454545454545454-1-752ax88cph9vxlrtrrr6l1ubeudf8ckr5pbmruafgi0

التعامل مع 165 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

6293229f6fb06

الأردن والإمارات ومصر يوقعون مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

مسيرة-الأعلام

الخارجية تحذر اسرائيل من مسيرة الاعلام الاستفزازية و التصعيدية في القدس

فرص عمل

وزير العمل : 20 ألف و 450 وظيفة ضمن برنامج التشغيل الوطني لغاية الآن

520222595559458945632

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في العقبة الاثنين - أسماء

ممممممممم

نقابة التعليم الخاص تطلق حملة "ساعدني لاختيار مدرسة لأبنائي"

أخبار متعلقة
1641123267-1760-7

حماية المستهلك تدعو لمقاطعة الدجاج والبيض ١٠ أيام

640

الصناعة والتجارة: لا قرار برفع أسعار الدجاج 10% والغينا السقوف السعرية

BX7vjSt8KMtcBHyisvcSPK

اتحاد الدواجن يوصي برفع أسعار الدجاج 10% والبت بالقرار خلال أيام

الشاورما

المطاعم تطالب بتعديل القوائم السعرية للوجبات

-52984506

13 باخرة قمح وشعير تصل الاردن خلال الخمس شهور القادمة

مبنى وزارة الصناعة والتجارة - Copy

الصناعة والتجارة: ضبط أكثر من 2000 مخالفة لمحال تجارية منذ آذار الماضي