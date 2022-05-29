حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حدد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج.

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وقال عبيدات لـ"الوكيل الإخباري"، إن الشرط الأول يتمثل بتشكيل وزارة الصناعة والتجارة للجنة تضم كافة الأطراف لتحديد نسبة أرباح كل مَنفذ تسويقي في هذا القطاع.

وأضاف أن تحديد نسبة الأرباح يوقف تغول بعض التجار المحتكرين على المواطنين، ويحد من الارتفاعات الكبيرة في الأسعار في ظل ضعف الرقابة على الأسواق.

أما الشرط الثاني، أشار عبيدات إلى وضع الوزارة لسقوف سعرية للدجاج في السوق المحلي كما كان معمول به خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنه في حال بقيت الأسعار مرتفعة عن قدرات المواطنين فإنه سيتم تمديد حملة المقاطعة، لافتا إلى أنه تم تحديد مدة الحملة بـ7-10 أيام.

وبيّن عبيدات أنه مع مقاطعة أي صنف نباتي أو حيواني أو منتجات استهلاكية في حال ارتفعت أسعارها عن قدرات المواطنين الشرائية.

ودعا ربات البيوت إلى استغلال المساحات الزراعية لديهن لزراعة أصناف مختلفة من الخضار مثل البصل والثوم والورقيات لتقليل الاعتماد على الشراء من السوق.

وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع أسعار الدجاج مؤخرا وخاصة بعد شهر رمضان المبارك وإلغاء السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة، فيما برر مربو الدواجن ارتفاع الأسعار بارتفاع كلف الإنتاج والأعلاف بنسبة 10% عالميا.

