الأوقاف: إيعاز للمدراء بفتح المساجد لإيواء المتضررين من الحالة الجوية

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة على مديري مديريات الأوقاف في جميع محافظات وألوية المملكة بفتح المساجد في المناطق التي تتعرض لانجرافات السيول ومداهمة مياه الأمطار لمنازل المواطنين، وذلك لإيوائهم وتقديم جميع المساعدات والخدمات العاجلة لهم خلال الحالة الجوية التي تسود المملكة في ظل تأثرها بمنخفض جوي عميق اعتبارا من اليوم الإثنين بحسب النشرة الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.

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كما أكد الخلايلة بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف اليوم الاثنين لمديري مديريات الأوقاف ضرورة تقديم كافة المساعدات المادية والعينية للاسر المتضررة من مداهمة المياه لمنازلهم.