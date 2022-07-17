الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التربية توضح حول إمتحان اللغة الانجليزية لطلبة التوجيهي

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الأوقاف : اوقفنا 30 مركزا إسلاميا مخالفا بشكل جزئي ومؤقت من أصل 1000 مركز قائم

حقيقة تقديم 140 دينار كمساعدات من البنك المركزي لبعض الأسر الاردنية

الطفيلة : لقاء يبحث آليات إصدار شهادات مزاولة المهنة

الضمان في الميدان يومي الأربعاء والخميس القادمين في عدد من مناطق العاصمة عمان

ندوة في كفرنجة حول تهيئة الأماكن السياحية لذوي الاحتياجات الخاصة

اتفاقية تعاون بين جامعتي اليرموك وشيناندواه الأميركية

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

إربد: جمعية حماية الأسرة والطفولة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

الأحد، 17-07-2022 07:25 م

الأوقاف : اوقفنا 30 مركزا إسلاميا مخالفا بشكل جزئي ومؤقت من أصل 1000 مركز قائم

720227165930788523469


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن عدد الجمعيات الاسلامية المرخصة التي تشرف عليها الوزارة 28 جمعية يتبع لها ما يزيد عن 1000 مركز اسلامي جميعها عاملة وفاعلة وتستقبل الطلبة باستثناء 30 مركزا تم ايقافها بشكل جزئي ومؤقت بسبب مخالفتها الانظمة والتعليمات، حيث سيعاد عملها بمجرد تصويبها للمخالفات الواردة بحقها.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع اخبارية، ومواقع التواصل الإجتماعي حول ايقاف 68 مركزا غير دقيقة، يسعى البعض من خلاله لتضليل الراي العام والتحريض على الوزارة والنيل منها، مؤكدة أن المراكز المغلقة بشكل جزئي ومؤقت تقع خارج العاصمة عمان، داعية جميع الطلبة بهذه المراكز المغلقة الالتحاق بالمراكز المرخصة والقريبة منهم.

واشارت الوزارة إلى ان المخالفات التي دعت لايقاف المراكز تمثلت في عدم توفر بيئة سلمية وآمنة لاستقبال الطلبة، حيث تقام المراكز المخالفة في شقق سكنية بعضها في اسفل العمارات، وبعضها في طوابق علوية، ولا تتوفر لها ساحات او معايير السلامة العامة، مما يعرض حياة الطلبة للخطر، إضافة الى مخالفات اخرى غير متوفرة حسب أحكام التعليمات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

620222619455180133631

حقيقة تقديم 140 دينار كمساعدات من البنك المركزي لبعض الأسر الاردنية

7202216172352271904156

الطفيلة : لقاء يبحث آليات إصدار شهادات مزاولة المهنة

720221714254308191568

الضمان في الميدان يومي الأربعاء والخميس القادمين في عدد من مناطق العاصمة عمان

e

ندوة في كفرنجة حول تهيئة الأماكن السياحية لذوي الاحتياجات الخاصة

6202226155555462490865

اتفاقية تعاون بين جامعتي اليرموك وشيناندواه الأميركية

أخبار متعلقة
256463_5_1535011817

وزير الأوقاف: أنهينا تسكين الحجاج في منى وجميعهم بخير

720223163351243492210

وزير الاوقاف : لم تسجل أية حوادث تذكر بين الحجاج الأردنيين

rr

وزير الأوقاف يزور بعثة الحج الفلسطينية في مكة المكرمة

6202223141541354835809

وزير الأوقاف يلتقي البعثة الاعلامية المرافقة للحجاج الأردنيين

w

وزيرا الأوقاف والشباب يكرمان الحافظ لكتاب الله محمد العنانزة

6202215154242658097670

بيان صادر عن وزارة الأوقاف