الأوقاف : اوقفنا 30 مركزا إسلاميا مخالفا بشكل جزئي ومؤقت من أصل 1000 مركز قائم

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن عدد الجمعيات الاسلامية المرخصة التي تشرف عليها الوزارة 28 جمعية يتبع لها ما يزيد عن 1000 مركز اسلامي جميعها عاملة وفاعلة وتستقبل الطلبة باستثناء 30 مركزا تم ايقافها بشكل جزئي ومؤقت بسبب مخالفتها الانظمة والتعليمات، حيث سيعاد عملها بمجرد تصويبها للمخالفات الواردة بحقها.



وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع اخبارية، ومواقع التواصل الإجتماعي حول ايقاف 68 مركزا غير دقيقة، يسعى البعض من خلاله لتضليل الراي العام والتحريض على الوزارة والنيل منها، مؤكدة أن المراكز المغلقة بشكل جزئي ومؤقت تقع خارج العاصمة عمان، داعية جميع الطلبة بهذه المراكز المغلقة الالتحاق بالمراكز المرخصة والقريبة منهم.



واشارت الوزارة إلى ان المخالفات التي دعت لايقاف المراكز تمثلت في عدم توفر بيئة سلمية وآمنة لاستقبال الطلبة، حيث تقام المراكز المخالفة في شقق سكنية بعضها في اسفل العمارات، وبعضها في طوابق علوية، ولا تتوفر لها ساحات او معايير السلامة العامة، مما يعرض حياة الطلبة للخطر، إضافة الى مخالفات اخرى غير متوفرة حسب أحكام التعليمات.

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