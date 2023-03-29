الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المواطنين الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ/ 2023م إلى الاسراع في استلام تصاريح الحج من خلال مديرياتها. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور علي الدقامسة لـ"الوكيل الإخباري، إن عدد عدد المواطنين الذين استلموا تصاريح الحج حتى اليوم الأربعاء بلغ 4 آلاف من أصل 8 آلاف شخص وهم حصة الأردن للعام الحالي.



وأضاف الدقامسة أن آخر موعد لاستلام تصاريح الحج للأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار سيكون يوم السبت المقبل.



وأشار إلى أن الإجراءات تمت بكل سلاسة ويسر ويمكن لكل المواطنين الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج استلام التصاريح من خلال مديريات الأوقاف في المحافظات للتسهيل عليهم.



وكانت بدأت الوزارة يوم السبت الماضي، بتسليم تصاريح الحج للمقبولين عبر بوابة الحج الإلكترونية.



يشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أعلنت الأسبوع الماضي ترتيبات الحج لموسم 1444هـ/2023، فيما بلغت حصة الأردن للعام الحالي 8 آلاف حاج وحاجة.

