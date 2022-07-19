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الثلاثاء، 19-07-2022 03:41 م

الأوقاف تستقبل طلبات اعتماد شركات العمرة الأحد المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف ممثل شركات الحج والعمرة في جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر تطورات موسم العمرة لعام 1444 هجري.اضافة اعلان


وقال الشاعر في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ستبدأ باستقبال وتصديق عقود الشركات لاعتمادها لموسم العمرة الجديد اعتبارا من الأحد المقبل.

وأضاف أن أولى رحلات العمرة ستنطلق بداية آب المقبل وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة باعتماد الشركات والموافقة على برنامج الرحلات وتحقيق كافة المتطلبات ومن ثم التسجيل والدفع وحتى السفر.

وأشار الشاعر إلى أن أعداد شركات العمرة المعتمدة مرشحة للزيادة خلال العام الحالي مع إلغاء قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، إلا أن الإقبال سيكون مرتبط بأسعار التأشيرات وكلف الرحلات.

وأوضح أن كلفة العمرة على الشخص الواحد تراوحت بين 210-240 دينار خلال العام الماضي، وأن أسعار العام الحالي مرهونة بالرسوم والشروط التي تحددها السلطات السعودية.

وكانت أعلنت السعودية مؤخرا عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج البلاد من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة.

 




 

 


 

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