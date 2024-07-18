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الأوقاف: توزيع مساعدات نقدية وقسائم شرائية على الأسر العفيفة في لواء غرب إربد

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الخميس، 18-07-2024 05:56 م

الأوقاف: توزيع مساعدات نقدية وقسائم شرائية على الأسر العفيفة في لواء غرب إربد

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة حرص الوزارة على تحسين وتطوير خدماتها، وسعيها بالتعاون مع المؤسسات والبلديات والجهات ذات العلاقة لزيادة البرامج التأهيلية للأسر المعوزة التي يقدمها صندوق الزكاة وترميم منازلهم.

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وقال الخلايلة خلال افتتاحه اليوم الخميس، فعاليات الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية في لواء غرب اربد بمنطقة كفريوبا، إن الوزارة تتأهب لبناء 10 منازل للأسر الفقيرة في لواء غرب إربد حال توفير البلدية قطعة أرض مناسبة لهذه الغاية.


وأضاف، "تعودنا أن نلتقي في مثل هذه الملتقيات التي ينفذها صندوق الزكاة التابع للوزارة، إضافة لبرامجه الممثلة بالمساعدات الشهرية والعينية والطارئة والمشاريع التأهيلية، فضلاً عن تقديمه رواتب شهرية لأكثر من 5 آلاف أسرة في المملكة"، لافتاً الى أن الأردن من الدول القليلة في العالم التي لديها صندوق زكاة يعمل بموجب قانون على جمع الزكاة وفق ما امر ديننا لتحقيق التكافل والتماسك المجتمعي.


وأعلن وزير الأوقاف عن توزيع قسائم شرائية بواقع 500 قسيمة بقيمة 30 ديناراً لكل قسيمة على الأسر الفقيرة والمحتاجة، ومساعدات نقدية لـ 50 طالبا جامعيا و 50 يتيماً بواقع 100 دينار لكل طالب ويتيم، و300 طرد غذائي، مشيرا الى أن هناك 150 عائلة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة في إربد منها 40 في لواء غرب اربد، بالإضافة إلى 200 يتيم يتقاضون كفالات أيتام في المحافظة، وإقامة 4 مشاريع تأهيلية، وترميم 3 منازل في اللواء.


بدوره، قال مدير أوقاف اربد الأولى عمر الحموري، إن إقامة هذه الملتقيات والأيام الطبية المجانية تأتي لتلمس حاجات المواطنين والعمل على حلها ضمن الإمكانات المتاحة ورسم الابتسامة على وجوه الأيتام والأرامل والمساكين، مشيرا إلى مسيرة وزارة الأوقاف وتميزها بالعناية بالمساجد وإدارتها وتأهيل الأئمة والوعاظ والخطباء، وكذلك الاهتمام بتطوير القطاع الوقفي وتعزيز دوره في المجتمع والتنمية.


من جانبه، عرض رئيس بلدية غرب إربد جمال البطانية، عددا من مطالب اللواء، مشيرا إلى تميز وزارة الأوقاف في مجالات الوعظ والإرشاد وتعليم وتحفيظ القرآن وطباعة المصاحف، وتحسين واقع المساجد، إضافة إلى بناء مساكن للفقراء عبر برامج صندوق الزكاة، وإقامة أيام طبية مجانية.


وافتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد في مبنى بلدية غرب اربد، وشمل اختصاصات طبيّة مختلفة استفاد منها سكان المنطقة.
وحضر الافتتاح، متصرف لواء غرب اربد عبد الرحمن الربابعة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير عام مستشفى المقاصد الدكتور بسام الشلول، ونواب ومسؤولون وعدد من أهالي المنطقة.

 




 

 


 

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