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الأربعاء، 07-06-2023 06:13 م

الأوقاف: دروس كل ثلاثاء في 114 مسجدا - أسماء

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الوكيل الاخباري - كلف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، عددا من الأئمة والمفتين وقضاة الشرع الشريف، بالتدريس في عدد من مساجد المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف الدكتور علي الدقامسة، اليوم الأربعاء إن الدورس تُقام كل يوم ثلاثاء من الأسبوع، في 114 مسجدا موزعين على مختلف أنحاء المملكة، ضمن ما يعرف بكرسي الإمام الشافعي.

وكان وزير الأوقاف دعا القائمين بالتدريس لتكثيف جهودهم خلال هذه الفترة لتوضيح أحكام وأركان ومناسك الحج ليتمكن الحجاج، من معرفة تلك الأحكام والأركان والمناسك.

وتاليا اسماء المساجد : 

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