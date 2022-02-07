الأوقاف: ملتزمون بالتعليمات السعودية الجديدة لأداء العمرة

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الحج والعمرة، المهندس مجدي بطوش، إن الأردن ملتزم بالتعليمات والشروط التي أقرتها السلطات السعودية حول الراغبين بأداء العمرة لهذا العام.

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وبين البطوش لـ "الوكيل الإخباري" أن الوزارة سوف تُطبق ذات الشروط كما هي، خاصة فيما يتعلق بمدة فحص الـ (PCR) قبل دخول المملكة.



وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين، تحديث إجراءات الدخول إلى السعودية لأداء العمرة أو الزيارة، مبينة انه يجب على المعتمرين القادمين إلى السعودية -بغض النظر عن حالة تحصينهم- إحضار شهادة سلبية لفحص PCR معتمد لعينة أخذت قبل 48 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.