جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تنظم جلسة حول تخصص علم البيانات

الوكيل الإخباري - نظمت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا جلسة تحفيزية استهدفت طلابا من مؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية حول تخصص "علم البيانات" وفرص التوظيف فيه.

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وجاء تنظيم الجلسة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الأردني والاقتصاد بشكل عام لتعزيز مفهوم " التدريب لأجل التوظيف"، وفي إطار شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع مؤسسة "التعليم لأجل التوظيف" التي تقود مبادرة وطنية هادفة لإيجاد فرص اقتصادية لفئة الشباب الباحثين عن العمل في جميع أنحاء الأردن.



وتضمنت الجلسة تعريفاً بتخصص علم البيانات وأهميته في الاقتصاد الرقمي وفرصه الكبيرة للتوظيف، وخصوصا أن آخر عشر سنوات شهدت توسعا ونموا كبيرين في هذا العلم مع التوسع والانتشار الكبير لاستخدام الإنترنت.

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