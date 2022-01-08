الأحد... أمطار ورعد وبرق في الأردن - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتأثر المملكة يوم غدٍ الاحد، بحالة من عدم الاستقرار الجوي.



وبينت الدائرة، أنه من المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في جنوب الأردن بما فيها مدينة العقبة، مع احتمال أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات الليل المتأخرة.



وأوضحت أنه يتوقع أن تمتد الهطولات إلى مناطق متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتحذر الدائرة من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

كما حذرت من احتمال تشكل السيول خلال ساعات الليل في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة وأجزاء من المناطق الشرقية.

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