الأونروا تسير طائرة إمدادات طبية طارئة لغزة بالشراكة مع الخيرية الهاشمية

الوكيل الإخباري - سيرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إلى قطاع غزة رحلتها الثالثة من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ضمن الجهود المتواصلة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة.

اضافة اعلان



وأكد بيان صادر عن الهيئة اليوم الخميس، أن المساعدات العاجلة تحتوي على 45 طنا من أدوات ومعدات الطوارئ الطبية، بما في ذلك الأدوية والإمدادات الطبية ومستلزمات المستشفيات ومعدات الولادة اللازمة لدعم الأمهات الحوامل.



وقال مدير شؤون الأونروا في الأردن أولاف بيكر، إننا "ملتزمون بإعطاء الأولوية ودعم حياة لاجئي فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في غزة".

وأشار إلى أن "هذه المساعدات جزء من جهود الوكالة الدؤوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في غزة، وأن هذا الدعم السخي من الجهات المانحة لنا".



من جهته، أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، أن الهيئة تعمل مع شركائها على حشد وتنسيق الجهود اللازمة لدعم الأهل في قطاع غزة، خاصة القطاع الصحي للتخفيف من معاناة الجرحى والمصابين.



وأوضح أن هذه المبادرة المشتركة بين الأونروا والهيئة تؤكد التفاني في تقديم الإغاثة الفورية لأولئك الذين يتعرضون لمعاناة قاسية في غزة.



وأضاف الشبلي، أن هذه المساعدات تؤكد التزام الأونروا الثابت بدعم حياة اللاجئين الفلسطينيين، والتي تعمل بجد على إيجاد طرق برية إضافية لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفورية إلى سكان غزة من الأردن.