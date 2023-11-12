الأحد 12-11-2023
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الأحد، 12-11-2023 10:03 ص

الخيرية الأردنية الهاشمية: تقديم المساعدات لغزة بكل طريقة ممكنة

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، أن هناك جهوداً حثيثة وكبيرة تبذل في تأمين احتياجات ومستلزمات أهالي غزة .

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وقال الشبلي، في تصريحات لإذاعة الأمن العام، إن التوجيهات الملكية السامية واضحة وصريحة جداً في تقديم كل ما يمكن للاهل في غزة والضفة، وبكل طريقة ممكنة، سواء بارسال طائرات الشحن أو القوافل الميدانية أو من خلال عمليات الانزال الجوي على المستشفى الميداني الأردني في غزة، رغم كل الصعوبات والتحديات لما تقتضيه الحاجة والضرورة.


وأضاف الشبلي أن هناك تنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمعابر، وبعض الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، لتوفير شيء من متطلبات الحياة الأساسية، سواء الأدوية أو الغذاء او المياه، مشيراً الى أن أبواب الهيئة مفتوحة لتقديم التبرعات والمساعدات النقدية والعينية، من خلال قنوات وحسابات معلنة ومحددة للتسهيل على المتبرعين .


وشدد على أن موقف الأردنيين قيادة وشعباً ومؤسسات حكومية وخاصة مميز جدا.

 




 

 


 

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